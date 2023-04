Gewerkschaften „Ein hartes Stück Arbeit“ - Bahn-Tarifgespräche gehen weiter

Trotz zweier Verhandlungsrunden haben beide Seiten bislang keine inhaltlichen Gespräche geführt. Die Gewerkschaft hatte zunächst ein schriftliches Angebot von der Bahn und eine Klärung der Mindestlohnfrage gefordert, bevor über Inhalte verhandelt werde. Die Bahn wiederum will am Verhandlungstisch über einzelne Punkte sprechen. „Immer verlangen sie vorab ein schriftliches Angebot“, kritisierte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Wochenende in der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. „Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich: Mit Brieffreundschaften erzielt man keine Ergebnisse.“