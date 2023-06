Ermittlungsverfahren E-Scooter-Unfall: Ermittlungen nach Tod von Jugendlichen

Der Junge und das Mädchen waren der Polizei zufolge am Dienstagabend zu zweit auf dem Elektro-Roller unterwegs, als sie an einer Kreuzung in der Saarbrücker Innenstadt mit einem Auto zusammenstießen. Die beiden Jugendlichen wurden durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert und erlitten tödliche Verletzungen, hieß es.