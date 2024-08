Verkaufsschlager E-Mountainbikes im Trend: „Wie SUV in der Stadt“

Es kommt dabei nicht nur auf den Rahmen und den Motor an - gerade auch die Bremsen, Räder und Federelemente müssen von guter Qualität sein, wenn es doch auch ins Gelände gehen soll und nicht nur im städtischen Raum gefahren wird. „Also all das, was auf die Sicherheit und Stabilität einzahlt“, so Schmidt. Die Schaltung indes muss nicht aus dem obersten Preisregal sein. „Auch günstige Schaltungen machen inzwischen sehr gute Arbeit.“