Schnell mal aussteigen Drei Minuten unterscheiden das Halten vom Parken

Und es darf manchmal sogar länger dauern: Ausnahmen von der Drei-Minuten-Regel sind im eingeschränkten Halteverbot das Ein- und Aussteigen sowie Be- und Entladen. Ladegeschäfte müssen laut der StVO aber ohne Verzögerung durchgeführt werden. Was „ohne Verzögerung“ genau heißt, kommt letztlich auf den Einzelfall an.