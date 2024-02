SUV-Coupé Der neue BMW X2 startet mit Antriebsvielfalt

Zu erkennen ist der X2 auf Anhieb an der neuen, etwas gemäßigteren Form und seinem dafür gewachsenen Format: Er geht fast 20 Zentimeter in die Länge und streckt sich so nun auf 4,56 Meter - mit entsprechend mehr Platz im Fond und im Kofferraum, der nun 560 bis 1470 Liter fasst.