Autotest Der MG Cyberster bringt frischen Wind ins Elektrozeitalter

Zwar ist in beiden Fällen bei maximal knapp 200 km/h schon wieder Schluss, und an den Sound der Stille muss man sich in einem offenen Auto erst noch gewöhnen. Doch bietet der Cyberster mehr Emotionen als die meisten Elektroautos - und sticht damit vor allem die oft so gefühllosen und wenig engagierten China-Konkurrenten aus.