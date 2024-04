Autotest Das Elektro-SUV vom Bosporus: Das kann der Togg T10X

Seit Jahren schaut die PS-Welt vor allem nach China. Doch wer eines der vielleicht spannendsten neuen Autos entdecken will, der muss den Blick gar nicht so weit schweifen lassen. Denn unter all die Newcomer mischt sich nun auch ein Debütant aus deutlich kürzerer Distanz: In der Provinz Bursa im asiatischen Teil der Türkei hat Togg mit der Produktion des T10X begonnen und will diesen elektrischen Geländewagen ab dem Herbst auch in Deutschland anbieten. Damit meldet sich die Türkei über 30 Jahre nach Anadol als Autonation zurück.