Autotest Comeback: So fährt sich der neue Lancia Ypsilon

Und dass der Ypsilon etwas breiter auf der Straße steht als Corsa & Co. und deshalb souveräner fahren soll, davon ist zumindest auf den Kopfsteinpflaster-Pisten am Stammsitz in Turin nichts zu spüren. Sondern handlich, aber ein bisschen nervös fühlt er sich an wie jeder andere Kleinwagen. So läuft er Spuren genauso nach und tapst genauso durch Schlaglöcher, statt wie ein Luxusliner seinen eigenen Kurs zu gehen und die Straße wie glattgebügelt wirken zu lassen.