Tourismus auf Achse Caravan Salon: Welches Wohnmobil darf's sein?

Und noch ein Wohnwagen, sogar einer mit Schlafplätzen für sechs Personen ist in Düsseldorf ausgestellt. Deshalb preist Tabbert das Modell „Senara 620 DMK“ auch als großfamilientauglich an. Auf 6,38 Metern Länge gibt es einen abtrennbaren Bereich, in dem sich Schlafzimmer, Bad und eine Ankleide befinden. Die Preise starten bei 32.100 Euro.