Verkehrskontrollen „Car-Freitag“: Polizei nimmt Autotuner und Raser ins Visier

In Hessen soll der Schwerpunkt der Kontrollen in den Ballungsräumen liegen, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Auch in Rheinland-Pfalz kündigte die Polizei verstärkte Kontrollen an. In den vergangenen Jahren habe vor allem am „Motorsport-Mekka“, dem Nürburgring in der Eifel, ein Schwerpunkt der Szene gelegen, hieß es. Im bayerischen Mittelfranken habe man den „Car-Freitag“ ebenfalls „auf dem Schirm“, sagte ein Sprecher der dpa. Auch dort solle es verstärkte Kontrollen geben und man sei entsprechend aufgestellt.