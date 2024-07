Test zur Fahrtüchtigkeit Cannabis: Wie lange nach dem Joint mit Autofahren warten?

Seit dem 1. April sind der Cannabis-Anbau und -konsum unter bestimmten Regeln in Deutschland erlaubt. Und mit 3,5 ng/ml THC im Blutserum gibt es künftig auch einen neuen Grenzwert für die Teilnahme am Straßenverkehr. Der Bundesrat hat ihn beschlossen. Bis er in Kraft tritt (Verkündung im Bundesgesetzblatt, möglicherweise noch im Juli) gilt generell (wie künftig auch weiterhin für Fahranfänger und Personen unter 21) der alte Grenzwert von 1 ng/ml. Was das für den Konsum heißt, sollte der Versuch klären.