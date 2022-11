Neuer Name für Nachfolger : Bye bye XC90: Volvos Vorzeige-SUV kommt nur noch elektrisch

Stockholm- Wenn im nächsten Herbst der Nachfolger des XC90 startet, gibt es das Top-Modell der Schweden nur noch als Stromer. Dabei bekommt das SUV auch einen neuen Namen: EX90. Die inneren Werte bleiben.

Auto kann Strom wieder ins Netz speisen

Kofferraum fasst bis zu 1915 Liter

Mit rund fünf Metern Länge und knapp drei Metern Radstand ist der Volvo ähnlich groß wie der Polestar, pflegt aber einen eigenen Auftritt und bietet den praktischeren Innenraum: Auf Wunsch montiert Volvo in den bis zu 1915 Liter großen Kofferraum auch eine dritte Sitzreihe.Obwohl der EX90 den Beginn einer neuen Ära markiere, hält Volvo an alten Werten fest und will mit dem EX90 laut Rowan wieder Maßstäbe bei der Sicherheit setzen. Er hat deshalb bereits alle Sensoren fürs autonome Fahren an Bord und überwacht zudem die Mitfahrenden besser als je zuvor.