Musikfestival Busshuttle zu „Rock am Ring“ aus Köln und Koblenz geplant

Nürburg/Koblenz · Für Besucher aus Koblenz und Köln wird es beim Musikfestival „Rock am Ring“ einen Shuttle-Service geben. Mit Reisebussen könnten die Musikfans in drei Wochen zum Nürburgring in der Eifel kommen und auch wieder abreisen, teilten die Veranstalter am Montag mit.

15.05.2023, 09:04 Uhr

Rockfans tanzen vor der Hauptbühne des Open-Air-Festivals «Rock am Ring». Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Tickets dafür sind demnach ab diesem Montag online erhältlich. Bis zu 100 Liter Gepäck dürften die Besucher und Besucherinnen mitnehmen, hieß es. Am ersten Juni-Wochenende erwarten die Fans zahlreiche bekannte Musikerinnen und Musiker bei „Rock am Ring“: Neben den Foo Fighters und den Kings Of Leon treten unter anderem auch Die Toten Hosen, K.I.Z, Tenacious D und Apache 207 auf dem Festival auf. Bereits 1985 aus der Taufe gehoben, gilt das Open-Air-Spektakel als eines der traditionsreichsten Rockfestivals Deutschlands. © dpa-infocom, dpa:230515-99-694845/2

(dpa)