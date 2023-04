Streik Bürgermeister: Keine Pläne für Auflösung von Streiklager

Auf der Raststätte übernachteten in den Lastwagen vermutlich im Jahr mehr Fernfahrer als Urlauber im eher überschaubaren Übernachtungsgewerbe der Stadt. „Das ist ein Klientel, das wir bisher überhaupt nicht auf dem Schirm haben“, so Möller. „Da rattert gerade viel bei mir, was können wir tun, um deren Lebensbedingungen am Wochenende zu verbessern? Ob alte Fundfahrräder, mit denen Ausflüge zu einem Naherholungsgebiet gleich hinter der Autobahn unternommen werden können, ob Fahrten mit dem Anrufsammeltaxi zum örtlichen Einzelhandel - „wenn nur jeder Zehnte das Angebot annimmt, haben wir doch auch etwas davon.“