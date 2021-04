Neuvorstellung : Eine Luftveränderung in 18 Sekunden

München Nach dem 4er-Coupé hat BMW auch das 4er-Cabrio erneuert. Statt eines dreiteiligen Klappverdecks aus Metall gibt es eine Stoffmütze.

Himmelweit offen, das mag die Cabrio-Gemeinde am liebsten. Besonders, wenn das Gefährt von BMW stammt. Beim neuen 4er kann sich der Fan am klassischen Stoffverdeck genauso erfreuen wie an der dynamischen und sportlichen Linienführung, vielleicht auch an der großen Niere, die wie so vieles vom 4er-Coupe übernommen wird.