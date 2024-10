Autotest Bleibt Dacias Duster das perfekte SUV für smarte Shopper?

Aber was den Duster wirklich auszeichnet, das sind ein paar pfiffige Details, die unter der Rubrik „YouClip“ zusammen gefasst werden: Das sind eine ganze Reihe von Accessoires wie Haken, LED-Bausteine, Staufächer oder Aufbewahrungstaschen. Ablagen, die sich überall im Auto in Befestigungen clipsen und jederzeit wieder umbauen lassen. Sorry Skoda - aber das ist simply cleverer als ein Eiskratzer im Tankdeckel und ein Mülleimer in der Türtasche.