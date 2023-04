Ludwigshafen am Rhein Betrunkener 21-Jähriger verursacht Autounfall

Ludwigshafen · Ein betrunkener 21-Jähriger hat in Ludwigshafen einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann am Sonntagabend auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Dessen 24-jähriger Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin hätten dabei leichte Verletzungen erlitten.

10.04.2023, 09:54 Uhr

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Zudem sei ein Schaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro entstanden. Der Fahrer hatte laut Mitteilung einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. © dpa-infocom, dpa:230410-99-264731/2

(dpa)