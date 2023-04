Landkreis Neuwied Betrunken und ohne Fahrerlaubnis: Autofahrer nun Fußgänger

Linz · Mit zwei Promille Alkohol im Atem und ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein Autofahrer in Linz von der Polizei gestoppt worden. Er habe starke Ausfallerscheinungen gezeigt und sei in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen, teilte die Polizeiinspektion Linz am Rhein (Landkreis Neuwied) mit.

09.04.2023, 08:36 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

„Aufgrund der Persönlichkeitsstruktur wurde das Fahrzeug des Beschuldigten mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt“, heißt es weiter. Zudem wurden gegen den 46-Jährigen Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Er war einer Streifenwagenbesatzung in der Ortslage Unkel am Nachmittag des Karsamstag aufgefallen. © dpa-infocom, dpa:230409-99-256734/2

(dpa)