Säubern und entrümpeln Beim Frühjahrsputz den Kofferraum nicht vergessen

Erst durch die Waschstraße, dann den Innenraum säubern: Beim ersten Großreinemachen des Autos nach dem Winter werfen Autofahrerinnen und Autofahrer besser auch einen Blick den Kofferraum. Denn Hier, speziell in der Reserveradmulde, sammeln sich Schmutz und Feuchtigkeit schnell an, so der Tüv Süd.