Allianz : Autoteile reparieren statt ersetzen spart Geld und CO2

Ismaning Teure Autoreparaturen sind für viele Menschen ein Ärgernis - insbesondere wenn die Werkstatt neue Teile einbaut, statt die alten zu reparieren.

Reparaturquoten je nach Werkstatt sehr unterschiedlich

Einige Reparaturen wegen Sicherheitsvorschriften nicht erlaubt

In manchen Fällen stehen einer vergleichsweise günstigen Reparatur auch die behördlichen Sicherheitsvorschriften im Wege: So seien die Polycarbonatscheiben von Scheinwerfern von Haus aus lackiert, sagte Lauterwasser. „Wenn diese Polycarbonatscheiben erblinden oder leichte Kratzer aufweisen, lassen sie sich fachgerecht abschleifen und neu lackieren.“ Viele Hersteller, darunter Honda, hätten das weltweit freigegeben. „Nur in Deutschland ist das nicht erlaubt, weil es sich um ein bauartgenehmigtes Teil handelt.“ Lauterwasser appellierte an das Bundesverkehrsministerium, diese Vorschrift prüfen.