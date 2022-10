Pause gefällig? : Autobahnrastplätze im Test: Jede fünfte Anlage schlecht

Sauber und freundlich: So wünschen sich Autofahrer einen Rastplatz - die Realität sieht nicht immer so sonnig aus wie hier auf dem Parkplatz Engelmannsbäke (A 1) in Niedersachsen. Foto: ADAC/dpa-tmn

München Wer auf der Autobahn mal austreten oder sich die Beine vertreten will, steuert nicht immer gleich eine Raststätte an. Oft tut es auch ein einfacher Rastplatz, viele schneiden im Test aber schlecht ab.

Viele Rastplätze entlang deutscher Autobahnen schnitten bei einem ADAC-Test schlecht ab. So zeigte sich mehr als jede fünfte der 50 untersuchten Anlagen „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“. Nur zwei konnten mit „sehr gut“ überzeugen. Immerhin präsentierten sich 20 Plätze „gut“, während 17 nur „ausreichend“ in den Augen der Tester waren.

Am besten wurden die Rastplätze Engelmannsbäke (A 1) in Niedersachsen und Plater Berg (A 14) in Mecklenburg-Vorpommern bewertet. Am schlechtesten zeigten sich Stadtwald (A 3) und Brühlgraben (A 5) - beide in Hessen.