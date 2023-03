Grandioser Glanz Auto polieren und wachsen: 8 Punkte zum Selbermachen

Für die Wäsche geht es am besten in die Waschanlage oder SB-Box, allein aus Umweltschutzgründen. „In den meisten Kreisen ist es zu Hause oder auf der Straße zudem auch verboten“, sagt Bernd Volkens von der Zeitschrift „Auto Bild“. „Selbst, wenn es erlaubt wäre, würde ich es nicht machen. Weil man wäscht ja immer was mit ab.“ Und das kann in den Boden und ins Grundwasser sickern.