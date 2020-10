Winterreifen im Test : Damit es niemanden kalt erwischt

In aufwendigen Tests stellte sich heraus, dass es große Qualitätsunterschiede bei Winterreifen gibt. Einige Exemplare zeigen große Defizite in verschiedenen Disziplinen wie beispielsweise beim Bremsen auf Nässe. Foto: Michelin

Saarbrücken Winterreifen sollen sowohl auf Schnee und Eis, aber auch auf Nässe und im Trockenen gute Leistungen bieten. Der Spagat ist schwierig.

(np) Auch wenn der Winter noch in weiter Ferne scheint, sollte man jetzt an die Winterreifen denken. Ein Wetterumsturz kann unvermittelt Schnee und Eis mit sich bringen und dann ist es gut, wenn der passende Winterreifen bereits ausgesucht ist.

Test des ADAC Der ADAC hat 15 Reifen für Pkw der unteren Mittelklasse (205/55 R16 91H) und 13 für SUVs und Vans (235/55 R17 103 V) untersucht. Dabei stuften die Experten jeweils zwölf Reifen in beiden Dimensionen als „empfehlenswert“ ein. Diese Reifen haben im Test mit „gut“ oder „befriedigend“ abgeschnitten.

Die Gruppe der sieben „befriedigenden“ Reifen zeigt vor allem im Trockenen Schwäche. Unter anderem fällt es schwer, eine exakte, dem Kurvenverlauf entsprechende Linie am Lenkrad vorzugeben. Es sind Lenkkorrekturen erforderlich, die das Fahren unkomfortabel machen. „Befriedigend“ sind der Falken Eurowinter HS01, der Continental WinterContact TS 860, der Goodyear UltraGrip 9+, der Sava Eskimo HP2, der Toyo Observe S 944, der Pirelli Cinturato Winter, und der Giti GitiWinter W1.

Mit einem „Ausreichend“ muss sich der Seperit Spee-Grip 3 zufrieden geben. Als klar „mangelhaft“ schneiden der King Meiler Winter Tact WT81 – der einzig runderneuerte Reifen im Testfeld – und der Tristar Snowpower HP ab. Der King Meiler weist nicht nur die längsten Bremswege auf Nässe auf, sondern schneidet auch im Handling auf nasser Fahrbahn am schlechtesten ab. Schlusslicht Tristar Snowpower HP rangiert zwar im Trockenen unter den Top 3, zeigt im Nassen aber gravierende Schwächen. Hier werden Fahrbarkeit und Leistung im Kurvenaquaplaning mit „mangelhaft“ bewertet.

Reifen für SUVs und Vans Bei den Winterreifen für SUV und Vans schafft der Michelin Pilot Alpin als einziges Modell ein gute Bewertung in allen Hauptkriterien und damit insgesamt ein „gut“. Er lässt sich im Trockenen präzise steuern und bietet gute Sicherheitsreserven bei Ausweichmanövern. Im Nassen überzeugt er vor allem im Handling, lässt jedoch Federn im Kurvenaquaplaning. In diesem Kriterium landet der Michelin sogar am Ende des Testfelds. Im Schnee jedoch trumpft er auf und sichert sich das beste Resultat. Auf Eis, beim Geräusch und im Kraftstoffverbrauch landet er im Mittelfeld.