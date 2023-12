Umweltbonus ausgelaufen Aus für E-Auto-Förderung: Was nun für Betroffene gilt

Was aber, wenn man nun ohne den Förderbetrag vom Kauf des E-Autos zurücktreten will? „Das geht nur in Einzelfällen“, sagt van Randenborgh. Dann etwa, wenn der Umweltbonus als Geschäftsgrundlage des Kaufvertrags zu werten ist, die nun wegfällt. Ansonsten ist bei einem Rücktritt in der Regel ein pauschaler Schadenersatz in Höhe von 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises fällig.