Unwetter Aufräumarbeiten nach Starkregen mit Überschwemmungen

Auch in anderen Orten in Rheinland-Pfalz hatte der Starkregen am Sonntag zu Einsätzen der Feuerwehr geführt. In Nentershausen (Westerwaldkreis) und Umgebung war an der Einmündung der L317/L318 ein angrenzender Hang unterspült worden. Die Fahrbahn wurde durch Schlamm und Geröll stark verschmutzt. Mit Sandsäcken leitete die Feuerwehr die herabströmenden Wassermassen in einen Graben ab.