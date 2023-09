Hommage an Ikone Audi Ur-Quattro feiert Comeback als elektrische Kleinserie

Der stark vom Ur-Quattro inspirierte Zweitürer nutzt dem Hersteller zufolge ein Chassis aus Carbon, in dem vorne ein und hinten zwei Elektromotoren integriert sind. Sie leisten zusammen 600 kW/816 PS und ermöglichen Fahrleistungen, von denen Quattro-Piloten wie Walter Röhrl in den 1980er Jahren nur träumen konnten. So gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden und das Spitzentempo liegt bei 300 km/h.