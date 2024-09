Autobahn-Stauprognose Auch ohne Ferien gibt es volle Fernstraßen

Mehr als 1.200 Baustellen, Vollsperrungen, Grenzkontrollen und Volksfeste: Es gibt so einige Gründe, warum es auch ohne Schulferien am kommenden Wochenende (20. bis 22. September) mancherorts richtig voll werden könnte. Entsprechend lauten die Prognosen vom Auto Club Europa (ACE) und dem ADAC.Zudem machen sich auch von Ferien unabhängig Reisende und Wochenendausflügler auf den Weg. Dennoch: Alles in allem geht der ADAC davon aus, dass die Reisenden noch „verhältnismäßig glimpflich“ davonkommen werden.