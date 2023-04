Viele Baustellen Auch nach den Ferien weiter Staus auf den Autobahnen

Der Stauhöhepunkt ist laut ACE am Freitag, wenn ab dem frühen Mittag bis in den Abend vor allem um die Ballungsräume herum viel los sein wird. Am Samstag rechnet der Autoclub vor allem auf den süddeutschen Straßen in nördlicher und westlicher Richtung mit mehr Verkehr. Das gilt auch für die Routen von den deutschen Küsten.