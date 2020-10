Neuvorstellung : GTI: Die endlose Magie einer Erfolgsformel

Wolfsburg Volkswagen verzichtet auch in der achten Generation des Golf nicht auf die GTI-Version. Der sportliche Kompaktwagen bietet 245 PS Leistung.

Als Entwicklungsziel hat VW eine größtmögliche Spreizung zwischen ausgeprägtem Komfort und hoher Dynamik angestrebt. Der GTI mit seinem um 15 Millimeter tiefer gelegten Sportfahrwerk soll so ohne Einschränkungen für die Langstrecke taugen, aber auch eine gehörige Portion Fahrspaß durch ausgeprägte Agilität für all jene vermitteln, die es gelegentlich ordentlich krachen lassen wollen.

Das auf Wunsch eingebaute Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen steigert die Agilität dank noch kürzerer Schaltzeiten. Im Serienstandard bietet der schnelle Golf ein manuelles Sechsganggetriebe, dessen Schalthebel zwar kurz, die Schaltwege aber ein gutes Stück zu lang sind. Den Normverbrauch gibt der Hersteller mit 6,5 Litern Super an. Bei unseren Testfahrten übers platte Land rund um Wolfsburg zeigte der Bordcomputer im digitalen Cockpit einen Konsum zwischen 6,7 und 8,8 Litern Treibstoff auf 100 Kilometer an.

Trotz allem sportlichem Ehrgeiz ist dem GTI ein hohes Maß an Gelassenheit im Alltag zu bestätigen. Wer Maschine und Fahrwerk in den Normal- oder Öko-Modus schaltet, nimmt nicht nur dem Motor den (künstlich) erzeugten scharfen Klang, sondern auch der Federung die angespannte Haltung. Dann gleitet der wilde Golf lammfromm über schlechte Straßen und verzaubert mit hohem Komfort und ebenso einfacher wie präzisen Fahreigenschaften.

Bei den Assistenzsystemen geht VW in die Vollen. Ob Notbremser, Spurwächter oder Einparkhelfer, alle sind mit dabei und achten auf die Sicherheit. Zur Serienausstattung zählen zudem LED-Scheinwerfer, in die laufende Blinklichter integriert sind. Auch die Konnektivität ist auf dem neuesten Stand. Ins Infotainmentsystem können Smartphones eingebunden werden, die Sprachsteuerung funktioniert erstaunlich gut. Selbst den für viele Spracherkennungen so schwierig zu verstehenden Ortsnamen Rüsselsheim, was häufig als Rüdesheim oder Rüdenhausen interpretiert wird, erkennt das System im Golf exakt und auf Anhieb.