Mobilität Anbieter: E-Scooter können nicht einfach verboten werden

„Natürlich gibt es jetzt Diskussionen, was kann Deutschland aus Paris lernen? Sollten hier ähnliche Entscheidungen getroffen werden?“, sagte Tier-Deutschlandchef Philipp Haas der Deutschen Presse-Agentur. „Dazu muss man aber auch sagen, dass die bundesrechtliche Grundlage eine ganz andere ist als in Frankreich.“ E-Scooter seien fester Bestandteil der Straßenverkehrsordnung. Sie könnten also nicht einfach verboten werden.