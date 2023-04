Rhein-Pfalz-Kreis Alkohol und Kokain: Frau fährt Schlangenlinien auf A61

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim wurde am Samstagmittag auf den Wagen aufmerksam. „Bei einer näheren Beobachtung fiel den Beamten zudem auf, dass der linke Vorderreifen des Pkw platt war, die Schleifgeräusche konnten sie bis in den Streifenwagen hören“, heißt es in der Polizeimitteilung.