Autotest Alfa Romeo Junior Veloce: Kleiner SUV mit großer Leistung

Das heißt, der Junior verteilt die Kraft zwischen dem inneren und äußeren Rad so, dass der er immer perfekt zupackt, nicht schubbert oder quietscht und dass es keine Stellkräfte in der Lenkung gibt. Im Gegenteil tritt man so in der Kurve früher wieder aufs Fahrpedal und freut sich, wie flott und unbeirrt der Junior wieder auf die Gerade zieht. Wenn es jetzt auch noch einen authentischen Sound geben würde statt der Stille des Stromers, würden die Alfisti wohl tatsächlich vor Leidenschaft zerfließen, so herzerwärmend ist dieser kleine Heißsporn.