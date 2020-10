Umfrage : Aggressive und rücksichtslose Fahrer sind das größte Ärgernis

92 Prozent der Autofahrer ärgern sich über Drängler. Das besagt die Studie „Verkehrsklima 2020“ der Unfallforschung der Versicherer. Foto: ADAC/Jürgen Stein, ADAC

Berlin (np) Das geringere Verkehrsaufkommen in Zeiten der Corona-Ausgangssperren hat das Sicherheitsempfinden der Verkehrsteilnehmer in Deutschland nur wenig verbessert. In der Studie „Verkehrsklima 2020“ der Unfallforschung der Versicherer gaben 58 Prozent der 1300 Befragten an, sich auf der Straße sicher oder sehr sicher zu fühlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das war eine Steigerung um vier Prozentpunkte gegenüber den Werten am Ende des Jahres 2019. Wegen des geringeren Verkehrsaufkommens empfanden die meisten Autofahrer das Fahren weniger stressig.

Doch viele der Befragten kritisierten auch, dass der eingeschränkte Verkehr verstärkt dazu geführt habe, dass andere Autofahrer „zu schnell“ und zu „aggressiv“ gefahren seien. 92 Prozent der Autofahrer gaben zum Beispiel an, sie hätten gesehen, dass andere Autofahrer zu dicht aufgefahren seien, um zu verhindern, dass ein andere Fahrzeug einscheren könne.

Aber nur jeder Vierte gab an, dies gelegentlich auch selbst zu tun. Fast die Hälfte der Autofahrer erklärte, sich sofort abreagieren zu müssen, wenn sie sich ärgern. Häufig wird dann Gas gegeben. 47 Prozent der Befragten sagen, dass sie bei Ärger viel schneller fahren als erlaubt. Jeder Vierte gibt gelegentlich Gas, wenn er überholt wird.

96 Prozent der Autofahrer sagen von sich selbst, besonders viel Rücksicht beim Überholen von Radfahrern zu nehmen. Doch 93 Prozent haben beobachtet, dass andere Autofahrer zu eng überholen.