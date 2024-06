Gebrauchtwagen-Verkauf ADAC: Das zahlen Ankaufportale für Ihr Auto

Wer sein Auto mit möglichst wenig Aufwand verkaufen will, könnte es an ein Gebrauchtwagen-Ankaufportal veräußern. Das kann Zeit sparen und sich auch finanziell lohnen. Denn zumindest in einer aktuellen Untersuchung des ADAC lagen die gebotenen Preise oft höher als ein zuvor ermittelter Gutachterwert. Das galt in der Stichprobe bei fünf in Deutschland tätigen Portalen allerdings nur für Autos mit Diesel- und Benzinmotor. Ein E-Auto dagegen war hier über diesen Weg - wenn überhaupt - nur unter dem ermittelten Wert loszuschlagen.