Untersuchung des ADAC : Abends tanken Autofahrer in Deutschland am günstigsten

Der ADAC hat die Tankpreise zu verschiedenen Uhrzeiten untersucht. Foto: dpa/Arno Burgi

München Der ADAC hat einen Monat lang täglich Preise an den über 14 000 Tankstellen in Deutschland analysiert. Gab es vor fünf Jahren nur eine teure Phase während der Nachtstunden, so lassen sich derzeit sechs regelmäßige, über den Tag verteilte Preiswellen feststellen.

Als Faustregel empfiehlt der ADAC, im Zeitraum zwischen 18 und 22 Uhr zu tanken.