Verkehrsunfall 18-Jährige bei Unfall auf A3 tödlich verunglückt

Diese war in der Nähe der Ortsgemeinde Krunkel in Fahrtrichtung Köln mit einem Pkw auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto überschlug sich und stieß auf dem mittleren Fahrstreifen mit einem Lkw zusammen. Die Beifahrerin starb noch am Unfallort. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.