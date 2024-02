Saarländische Verbraucherzentrale gibt Tipps Unseriöse Telefon-Verträge – wie können sich Verbraucher schützen?

Am Telefon gelte: Kein wirksamer Vertragsschluss ohne Genehmigung der Vertragszusammenfassung. Also sollten Kunden sich ihre Vertragsinhalte in Ruhe ansehen, bevor es zu einem endgültigen Vertragsschluss kommt. Erst wenn sie die Vertragszusammenfassung beispielsweise per E-Mail genehmigen, kommt der Vertrag wirksam zustande. Wichtig: „Kunden sollten sich in Ruhe nach dem Telefonat die Vertragszusammenfassung durchlesen, aber keinesfalls während des Verkaufsgesprächs am Telefon!“, rät die Verbraucherzentrale Saarland.