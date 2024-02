Gefahr auf acht Beinen Die Zecken sind wieder im Saarland unterwegs – so können Sie sich schützen

Die Zeckengattung Hyalomma ist üblicherweise in Teilen Asiens und Afrikas sowie in einigen Regionen Südosteuropas verbreitet. Die Tiere sind etwa doppelt so groß wie heimische Arten. Charakteristisch sind die gestreiften Beine, mit denen die Zecken laut RKI schnell und aktiv auf ihre Beute zukrabbeln können. „Hyalomma-Zecken können gefährliche Krankheitserreger in sich tragen – darunter das Krim-Kongo-Virus, das beim Menschen das schwere, bisweilen sogar tödliche Krim-Kongo-Hämorrhagische-Fieber verursacht“, warnt das RKI. Da die Larven der Tiere tiefe Temperaturen nicht überstehen würden, sei allerdings unklar, ob die Art in Deutschland dauerhaft überlebensfähig sei.