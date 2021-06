„Selbst aktiv werden“ : Das müssen Sie tun, wenn Ihr Rentenkonto Lücken aufweist

Service Berlin Damit man am Ende der beruflichen Tätigkeit das Maximum herausholt, müssen alle Ausbildungs-, Berufs- und Erziehungszeiten im Rentenkonto aufgeführt sein.

Die gesetzliche Rente berechnet sich nach dem Verdienst. Aber nicht nur. Rentenpunkte gibt es zum Beispiel auch für die Kindererziehung. Damit unterm Strich auch das herauskommt, was einem zusteht, braucht die Deutsche Rentenversicherung in der Regel noch Informationen. Mit der sogenannten Kontenklärung können Fehler im Rentenverlauf korrigiert werden.

Wen betrifft die Kontenklärung?

Fragen und Antworten zur Kontoklärung gibt es auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung. In einer Broschüre zum Herunterladen wird zum Beispiel erläutert, welche Zeiten automatisch gespeichert werden und wie man einen Antrag auf Kontenklärung stellt. Man findet die Informationen, wenn man den Suchbegriff Kontenklärung eingibt.

Sie betrifft alle Menschen, die Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben. „Den hat man, wenn man mindestens fünf Jahre beschäftigt war und in die Rentenversicherung eingezahlt hat, das kann auch gestückelt sein“, sagt Barbara Bückmann von der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest. Dann fließen viele Zeiten in die Berechnung der Rente ein. „Wenn Sie zur Schule gegangen sind, studiert oder eine Ausbildung absolviert haben, krank oder arbeitslos waren oder Kinder erzogen haben“, zählt Bückmann auf. „All diese Zeiten wirken sich positiv auf die Berechnung aus. Die bringen nicht unbedingt Punkte, erhöhen aber Ihren Rentenwert.“

Nicht alle Zeiten liegen der Versicherung automatisch und korrekt vor. Mit der Kontenklärung weisen Versicherte möglichst durchgängig alle Stationen nach. „Sie sollten sagen können, was Sie in welcher Zeit gemacht haben, und das auch belegen können.“

Muss man die Kontenklärung beantragen?

„Man kann warten, bis sich die Rentenversicherung meldet und zur Kontenklärung auffordert“, sagt Dirk von der Heide, Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV). „Jeder kann aber auch selbst aktiv werden und jederzeit einen Antrag auf Kontenklärung stellen.“ Am einfachsten und schnellsten geht das über die Online-Dienste auf der DRV-Homepage.

Gibt es Fristen?

„Wird man von der Rentenversicherung angeschrieben, sollten die Formulare zur Kontenklärung und die dazugehörigen Unterlagen, wie zum Beispiel Zeugnisse, innerhalb von sechs Monaten eingereicht werden“, erläutert von der Heide. „Wenn man Dinge nachreichen will, kann man das selbstverständlich auch noch machen.“

Selbst wenn letzten Endes der Rentenbescheid ins Haus flattere, sei der Zug noch nicht abgefahren, betont Bückmann. „Darin wird aufgelistet, welche Zeiten in die Rentenberechnung eingeflossen sind, und wenn etwas auffällt, was man vergessen hat, kann man immer noch binnen vier Wochen Widerspruch einlegen und Belege nachreichen.“

Was wird alles berücksichtigt?

Wer Kinder hat, sollte im Rentenverlauf vor allem den Passus „Kindererziehungszeit“ im Blick haben. Denn dieser bringe Punkte, erläutert Bückmann. „Drei Jahre nach der Geburt des Kindes bekommt ein Elternteil pro Jahr ungefähr einen Rentenpunkt gutgeschrieben.“ Eltern haben in der Regel nach der Geburt des Kindes ein Formular dazu ausgefüllt und damit müsste das automatisch auf dem Rentenkonto auftauchen.

„Auch die Zeit bis zum zehnten Lebensjahr des jüngsten Kindes gilt als eine Kindererziehungszeit, die sich positiv auf die Berechnung auswirkt“, informiert Bückmann. „Sie taucht als Zusatz am Ende des Kontenverlaufs auf.“

Wo können Lücken entstehen?

„Lücken können in Zeiten entstehen, in denen man sich eine private Auszeit genommen oder während einer selbstständigen Tätigkeit keine Beiträge eingezahlt hat“, erläutert von der Heide. Diese Zeiten werden für die Rentenberechnung nicht gewertet, da die Höhe der Rente von den gezahlten Beiträgen abhängt. Am besten listen Versicherte aber alle Zeiten auf, um sicher zu sein, dass nichts unter den Tisch fällt.