später lesen Überfüllte Züge Im Zug kein Anrecht auf Erste-Klasse-Sitz Teilen

Twittern







(dpa) Sich in einem überfüllten Zug mit seinem Zweite-Klasse-Ticket in die Erste Klasse zu setzen, ist nicht erlaubt. Wer in der Ersten Klasse fahren möchte, brauche eine Fahrkarte für die Erste Klasse, sagt die Juristin Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg.