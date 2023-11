Checkliste und Tipps Batterie, Reifen, Frostschutz – so wird ihr Auto fit für den Winter

Will man sicher durch den Winter kommen, kommt man auch am Frostschutz nicht vorbei. Im Kühlwasser verhindert Frostschutzmittel, dass sich Eis bildet und schützt so den Motor. Das Frostschutzmittel sollte für Temperaturen bis minus 25 Grad geeignet sein. Vor dem Nachfüllen muss überprüft werden, ob das Mittel für den eigenen Motor geeignet ist. Auch im Scheibenwischwasser sollte Frostschutz enthalten sein. In der Scheibenwischanlage reicht ein Frostschutz bis minus 20 Grad. Der Wasserbehälter sollte mit dem frostsicheren Mittel zumindest aufgefüllt, besser ausgetauscht werden.