Nachfrage steigt : Deutlicher Corona-Effekt beim digitalen Lernen

Potsdam Mehr Menschen nutzen aktuell die Lerninhalte des Hasso-Plattner-Instituts. Es bietet über 70 kostenlose Kurse im Bereich der digitalen Bildung an.

Kostenfreie Online-Kurse zum Thema Digitalisierung werden immer beliebter, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Viele Menschen haben die zusätzliche freie Zeit genutzt, um ihre Kenntnisse in den Bereichen Digitalisierung und Informationstechnik zu erweitern. Das hat das Hasso-Plattner-Institut (HPI) auf seiner Lernplattform openHPI beobachtet. Dort werden kostenlose Online-Kurse bereits seit dem Jahr 2012 angeboten. Nutzer können dort beispielsweise lernen, wie man sich sicher im Internet bewegt oder Passwörter und sensible Daten schützt. Auch wie man Programme schreibt und seine eigenen Homepages gestaltet, können Teilnehmer erfahren. Die Inhalte werden auf Deutsch, Englisch und Chinesisch angeboten. Mittlerweile haben sich zu den Kursen rund 763 000 Nutzer eingeschrieben. 231 000 Personen aus 180 Ländern gehören auf der Plattform zum festen Nutzerkreis. Einen großen Ansturm gibt es laut HPI vor allem in den Bereichen elektronisches Lernen auf diversen Bildungsplattformen, wie eigene Homepages gestaltet werden können und beim Thema Sicherheit im Internet.