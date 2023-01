So wurde eine Saarbrückerin Schamanin : Ritz-Valentin ist Reiseführerin in eine „Anderswelt“

Marion Ritz-Valentin mit ihrer Schamaninnen-Trommel in ihren Workshop-Räumen in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Als Liedermacherin, Kindermusical-Produzentin und Frauenfestival-Macherin wurde sie im Saarland bekannt wie ein bunter Hund. Doch sie arbeitet jetzt auch als Coach – in ihrer neuen Rolle als Schamanin.

Man ist mit Skepsis gepanzert und auf einiges gefasst – Schamaninnen trifft man schließlich nicht alle Tage. Im Seminarraum finden sich die gängigen Esoterik-Accessoires: indische Göttinnen, Buddha-Figuren, Kerzen. Ein Salbeitee wartet. So weit, so kalkulierbar. Worauf die Besucherin dann allerdings nicht vorbereitet ist, ist diese Stimme – tief und dunkel, kraftvoll vibrierend, fremd. Marion Ritz-Valentin (62) führt ihre Schamanentrommel aus Tuva (Sibirien) vor, und ihr wortloser Singsang ent-rückt sie. Das muss man nicht „Anderswelt“ nennen, doch unstrittig erlebt man einen irritierenden, weil unerwartet hypnotischen Moment, der ahnen lässt, warum die Esoterik so viele Anhänger findet, wenn sie nicht als inszenierter Hokuspokus daher kommt. Oder missionarisch auftritt. Für Ritz-Valentin gilt das. Die Frau ist pur und echt und ohne Bekehrungseifer unterwegs.

Was ist eine Innenweltreise?

Hintergrund Was ist Schamanismus? Der Begriff stammt aus Sibirien. Doch in (fast) allen Kulturen gibt es spirituelle Spezialisten, die als Vermittler zur Geisterwelt gelten. Ein Schamane kann im Zuge seiner Rituale in diese Anderswelt reisen, um beispielsweise Heilungen zu vollziehen. In der Anderswelt vernimmt der Schamane Botschaften, trifft sein Krafttier. Gegenwartsschamanismus ist eine Kulturtechnik, die therapeutische Funktionen mit alternativen Sinnentwürfen verknüpft. Oft geht es darum, Menschen die Natur näher zu bringen.

Beim Schamanismus geht es um Selbsterfahrung und Sinnsuche, durch „Innenweltreisen“ sollen therapeutische Prozesse – „Heilungen“ – in Gang gesetzt werden. „Viele Leute haben Angst vor dem Schamanischen“, sagt Ritz-Valentin. Aber dafür brauche es keine Drogen. Schamanismus sei schlicht eine „Weltsicht“: „Man verliert nicht den Boden unter den Füßen, ganz im Gegenteil. Man kann geerdet seinen Dämonen und Blockaden begegnen.“

Wie läuft eine Heilungs-Zeremonie ab?

Sie arbeite grundsätzlich nur mit Menschen, die eine Veränderung wollten und deren Seele „wachsen“ wolle: „Für Eso-Tourismus stehe ich nicht zur Verfügung.“ Drei Sitzungen setzt sie an. In der ersten unternimmt sie mit ihrem Besucher eine Innenweltreise, bei der unter anderem dessen „Krafttier“ auftaucht. Bei der Reise wird auch das zentrale Hindernis für die Weiterentwicklung entdeckt. Das funktioniert in leichter Trance, die Ritz-Valentin dadurch herstellt, dass sie die Gelenke der Menschen in hoher Frequenz schüttelt, was die Gehirnströme verändert. In der zweiten Sitzung deutet sie das Problem und formuliert „Hausaufgaben“, wie es zu lösen sein könnte. In der dritten Sitzung, die zeitlich lange nach den ersten Begegnungen liegt, folgt die Überprüfung: Wie ist die Transformation gelaufen? Letztere sei immer nachhaltig, meint Ritz-Valentin: „Das Schöne ist, es gibt kein Rückwärts. Man bekommt die Seele, die sich ausgedehnt hat, nicht mehr eingefangen.“

Auftritte mit „Femmes mystiques“

Was befähigt sie zu diesem Tun? „Ich bin dafür inkarniert, andere Menschen leuchten zu lassen“, sagt Ritz-Valentin. Die Antwort klingt so bestimmt und klar und wahr als hätte man sie nach der Uhrzeit gefragt.

Das Angebot für schamanische Heilungen findet sich auf der Homepage von Ritz-Valentin unter „Coaching“. Es ist nur eines unter vielen in ihrem breiten „Dienstleistungs“-Warenkorb. Ritz-Valentin kann man als „Femmes mystiques“-Musikerin, als Schul- und Klinik-Musikpädagogin, als Yoga-, Karate- und Aikido-Lehrerin buchen. Mit ihr kann man Waldbaden, Fruchtbarkeitsriten ausprobieren, Hexen-Tänze aufführen oder Schwitzhütten-Rituale vollziehen.

FrauenKraftStätte Elysia

In ihren bunten Kosmos passen 5000 Jahre alte keltische Druiden, europäische Märchen-Elfen, indische Gurus, peruanische Schamanen und Doulas (Geburtshelferinnen) aus der Jetzt-Zeit. Gerade ist Ritz-Valentin dabei, zusammen mit einer Freundin in Österreich die „FrauenKraftStätte“ Elysia aufzubauen. Außerdem arbeitet sie hier zu Lande für den ambulanten Kinderhospiz-Dienst St. Jakobus.

Denn eines ist die in Saarbrücken geborene Ritz-Valentin nun mal auch: Geschäftsfrau. „Ich lebe von der Musik“, das sieht sie ganz realistisch. Von Traumtänzerei keine Spur, sie mag Zahlen: 24 Musikprojekte, 27 CD-Produktionen, fünf Musikgruppen. Und Rationalität ist ihr nicht fremd. Als es mal Stress mit einer Freundin gab, holte sie sich keinen Rat in der Eso-Szene, sondern suchte und bezahlte einen Mediator.

Dazu passt, dass sie den Schamanismus nicht zur Haupt-Erwerbsquelle gemacht hat. Nur noch in der Anderswelt zu sein, wäre ihr zu einseitig, meint sie, das verlange ihr zu viel Energie ab. Lebe effizient, scheint ihr Motto zu sein, vor allem aber: ohne Angst. Das Matthäusevangelium habe ihr geholfen, sagt sie: „Sehet die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, und der himmlische Vater nährt sie doch…“ Wobei Ritz-Valentin offen bekennt, dass ihr Elternhaus die ökonomische Grundlage schuf für ihre Risikobereitschaft.

Sie war auch mal Mangerin

Sie kommt aus gutsituierten Verhältnissen, ihr Vater besaß ein Jaguar-Autohaus. Ritz-Valentin studierte Volkswirtschaft, arbeitete zwei Jahre als Leiterin der Verbraucherzentrale – und erkannte: Die Management-Machtspiele sind nicht ihr Ding: „Fürs Taktieren bin ich nun mal nicht inkarniert.“

Auch als Mutter und Ehefrau lebte sie zunächst wohlbehalten bürgerlich. Bis das, was seit ihrer Kindheit in ihr war, mit voller Kraft aufbrach: Botschaften und Visionen aus ihrem früheren Leben als Priesterin. Bereits als Kind habe sie „Energiefelder“ von Menschen sehen können, erzählt sie. Aber: „Ich hatte kein Umfeld, das das zuließ.“ In der Pubertät hätten sie ihre spirituellen Fähigkeiten unglücklich gemacht, weil isoliert. Denn damals galt all‘ das, was Ritz-Valentin spürte, als lächerliches Eso-Gedöns und Psychokram. Die früh erlernten asiatischen Kampfsport-Arten bauten Ritz-Valentin allerdings eine Brücke zu Meditationstechniken und waren ein gutes Training, um die eigenen Energien zu spüren und zu lenken.

Susan Weinert wurde ihre Mentorin

Deshalb nahm sie auch das ernst, was sie während einer Meditation als Auftrag hörte: Mach Musik! Sie konnte gerade mal drei, vier Akkorde auf der Gitarre. Doch sie lernte die bekannte Gitarristin Susan Weinert kennen, sie wurde ihre Mentorin. Zufall? So nennt Ritz-Valentin nichts in ihrem Leben. Denn nachdem sie sich durch Gesangs- und Percusssion-Unterricht ziemlich schnell fortgebildet hatte, erkannte sie in der Kinderkultur ihre Chance, gründete „Jazzforkids“, dann „Enemenemix“. Ein Professor an der Saarbrücker Katholischen Hochschule entdeckte ihr musikpädagogisches Talent, und schließlich ging’s in Richtung Musiktherapie, wieder gab es einen Förderer. Kinder- und Jugendpsychiatrien engagierten sie, dann auch Schulen. Parallel dazu trieb Ritz-Valentin ihre persönliche und private Entwicklung voran, suchte Geistheiler auf, vergrub sich in kulturanthropologische Studien, erforschte ihre Sexualität, ließ sich feministisch bewegen, brachte nach ihrem Sohn noch zwei Kinder zur Welt, fand vor über 15 Jahren ihren heutigen Ehemann und Gefährten, einen Facharzt für Psychotherapie und psychosomatische Medizin, der ihre spirituellen Interessen teilt.

Was ist ihr Krafttier?