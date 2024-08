Katholischer Feiertag Maria Himmelfahrt: Ursprung, Bedeutung und Bräuche des Feiertags

In vielen Ländern ist Maria Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag. Besonders in katholisch geprägten Regionen gibt es zahlreiche Bräuche und Traditionen, die dieses Fest begleiten. In Bayern und Österreich werden oft feierliche Prozessionen abgehalten, bei denen Mariendarstellungen durch die Straßen getragen werden. Auch Kräuterweihen sind ein weit verbreiteter Brauch. Hierbei werden Blumen und Kräuter zu Sträußen gebunden und in der Kirche gesegnet, was an die heilende Kraft Gottes und die Fürsprache Marias erinnern soll.