Marathontraining der LAG Saarbrücken „Auf einen Marathon sollte man sich akribisch vorbereiten, das ist eine ernste Angelegenheit.“

Für Christian hat der Marathon eine besondere Bedeutung. Der 29-jährige Homburger hat sich zum Ziel gesetzt, im Laufe seines Lebens die 42,195 Kilometer 100 Mal zurückzulegen, der SAARathon wird sein siebter Marathon sein: „Das ist eins meiner fünf großen Ziele im Leben – die Big Five for life. Ich wollte mir ein größeres Ziel für mein Leben setzen, etwas, das im Prinzip fast unerreichbar scheint, aber genau das kitzelt mich.“ Am Laufen schätzt er besonders, „dass ich an keine Zeiten gebunden bin, keinen Zeitdruck habe und es überall machen kann. Und es ist ein ehrlicher Sport: Was du reinsteckst, kriegst du am Ende auch raus“, schiebt der studierte Gesundheitsmanager hinterher.