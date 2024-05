Neue Brustkrebsstudie Steigt die Überlebensrate durch bessere Nachsorge?

Obwohl die Teilnahme an der SURVIVE-Studie in Saarbrücken erst seit wenigen Wochen möglich ist, ist das Interesse offenbar bereits sehr groß. „Wir haben Anfragen aus dem ganzen Südwesten Deutschlands“, sagt Deryal. Er kann die große Nachfrage nachvollziehen. Angst und Unsicherheit nach einer Krebsdiagnose sind groß, weiß der erfahrene Mediziner: „Frauen stellen mir oft die Frage: Was kann ich zusätzlich noch tun, damit der Krebs nicht zurückkommt?“ Allerdings kommt nicht jede Brustkrebs-Betroffene für eine Teilnahme an der Studie infrage. „Zugelassen sind Patientinnen mit einem mittleren oder höheren Risiko für das Wiederauftreten eines Tumors. Wenn also, einfach gesprochen, bei ihrer Erkrankung eines der folgenden Kriterien zutrifft: schnell wachsender Tumor, großer Tumor oder Lymphknotenbefall“, erklärt der Saarbrücker Studienleiter. Insgesamt sollen in Deutschland rund 3500 Patientinnen über fünf Jahre in der SURVIVE-Studie beobachtet werden.