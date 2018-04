Kompetente und engagierte Beratung für Familien und Patienten

Rechtsanwältin Elisabeth Dunkel suchen die Klienten in allen Fragen des Familienrechts auf. Sie berät sowohl im Falle einer nahenden Trennung als auch einer Scheidung.

Zu ihren Spezialgebieten gehört auch die Beratung von Ehepartnern aus unterschiedlichen Nationalitäten. In diesem Zusammenhang müssen oftmals viele Fragen rund um den Verbleib und den Unterhalt der Kinder geklärt werden.

Seit 2008 berät die Fachanwältin für Familienrecht ihre Klienten vorurteilsfrei und auf Augenhöhe beispielsweise in Sachen Güter-, Sorge-, Trennungs- und Umgangsrecht, über die Hausratsteilung bis hin zum Versorgungsausgleich und Scheidungsfolgevereinbarungen. Aufgrund ihrer Spezialisierung und des stetigen Besuchs von Weiterbildungen, erlangte die Rechtsanwältin eine hohe Kompetenz im Bereich des Familienrechts. Sie arbeitet vorrangig mit Menschen, die sich in einer privaten Krisensituation befinden, und beweist deshalb ein entsprechendes Feingefühl in der Beratung. Denn bei Rechtsstreitigkeiten müssen oftmals sowohl die Interessen der Partner als auch der Kinder beachtet werden. Ebenso spielen emotionale Werte eine wichtige Rolle. Ihr Ehemann Carsten Dunkel ist Fachanwalt für Medizinrecht.

Ein gutes Netzwerk und ständige Fortbildungen sind die Grundlagen seines Erfolgs. Er wurde von „FOCUS“ 2017 in die Liste der Top-Anwälte Deutschlands im Bereich Medizinrecht aufgenommen.

⇥Conny Jung