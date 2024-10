Klima-Kolumne Grad-Wanderung Wieso wir schon in einer Ökodiktatur leben

Selbsternannte „Skeptiker“ erklären gerne, dass sich unser Klima schon immer geändert habe, sowohl Temperatur als auch CO 2 -Gehalt in der Atmosphäre auf der Erde schon mal deutlich höher waren. Stimmt! Nur gab es damals noch keine Menschen – und erst recht keine Zivilisation. Diese konnte sich erst nach der letzten Eiszeit in einer stabilen Phase unseres Klimasystems entwickeln, die Holozän genannt wird. Sie begann vor nicht einmal 12 000 Jahren. Erst dann konnte die Menschheit sesshaft werden, Ackerbau betreiben, Siedlungen gründen, Kultur und Recht schaffen, lernen und forschen und letztendlich Techniken erfinden, die es uns ermöglichten, fossile Brennstoffe im großen Stil zu nutzen.