Lebensmittelbranche : Wer Fleischkäsweck isst, sollte sich auch nicht davor ekeln, Insekten zu essen

Meinung Insekten essen? Die Vorstellung finden viele eklig. Glücklicherweise trifft das auf unseren saarländischen Klassiker nicht zu. Dazu gibt es schließlich keinen Grund. Oder etwa doch?

Gern erinnern wir uns zurück an das Stückchen Lyoner, das wir als Kinder beim Einkauf mit der Mama von der netten Metzgereifachkraft überreicht bekamen. Ein geniales Geschäftsmodell! Die Liebe zum toten Tier war damit von klein auf besiegelt. Unübertroffen auch der Kult um den Fleischkäsweck, daumendick geschnitten und so fetttriefend, dass einem schon nach der Hälfte übel ist. Krabbelviech findet man darin sicher nicht – wie auch, bei den Bergen an Antibiotika, die an das Schlachtvieh verfüttert werden. Gut, da ist dieses Problem mit den multiresistenten Keimen, die jetzt schon jährlich für mehr als eine Million Todesfälle weltweit verantwortlich sind. Aber diese „stille Pandemie“, von der die WHO warnt, ist nun mal das: still und unsichtbar. Und die klimaschädlichen Emissionen, die durch die Fleischindustrie entstehen? Auch die sieht man ja (noch) nicht. Sollen die anderen doch Insekten essen – solange der Fleischkäsweck weiter für einen Euro zu haben ist, ist die Welt im Saarland noch in Ordnung.