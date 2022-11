Wer will „Klimaschutzpate“ werden? : Was steckt hinter den „Klimaschutzpaten“?

Saarländer, die sich direkt vor Ort für Klimaschutz einsetzen möchten, haben nun die Möglichkeit, sich zum „Klimaschutzpaten“ schulen zu lassen. Ein entsprechendes Projekt wird derzeit vom Bund gefördert. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Ein bundesweites Projekt soll Engagement für das Klima in die Kommunen bringen – mit ehrenamtlichen „Klimaschutzpaten“. Im Saarland können sich interessierte Gemeinden oder Ortsteile beteiligen.

Es gibt Begriffe, die sind wie dazu geschaffen, den Leser zum Stolpern zu bringen. Und was sich hinter manchen Abkürzungen verbirgt, ist auch oft nicht ohne weiteres klar. Auf „KlikKS“ trifft sicher beides zu: Das Wort steht für „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“ – ein Projekt, das zum Ziel hat, ehrenamtliche „Klimaschutzpaten“ in den saarländischen Gemeinden auszubilden (siehe Info).

Im Saarland wird das Projekt von zwei Regionalmanagern der Arge Solar mit Sitz in Saarbrücken betreut. Ina Kunz ist eine davon. „Wir begleiten die Gemeinden“, erklärt sie ihre kommende Aufgabe. „Wir sehen uns an: Welche Interessen gibt es schon vor Ort? Entsprechend schulen wir die kommunalen Klimaschutzpaten.“ Manche Gemeinden möchten beispielsweise Photovoltaik ausbauen, andere sich eher auf Themen wie Ernährung oder die Vermarktung von regionalen Erzeugnissen konzentrieren. Die Regionalmanager helfen dann den neuen Klimaschutzpaten, erste Ansätze weiter zu entwickeln und Projekte zu realisieren.

Info Was hinter dem Projekt „KlikKS“ steckt KlikKS wurde kürzlich in acht Bundesländern gestartet. Federführend ist die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH, finanziert wird es von der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI), die wiederum dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz untersteht. „Kommunen spielen eine wesentliche Rolle bei einer nachhaltigen und umweltgerechten Entwicklung“, heißt es auf der Website der NKI. „Doch gerade in kleinen Kommunen und Stadtteilen ist die Identifikation und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen eine besondere Herausforderung, da oft finanzielle und personelle Ressourcen fehlen.“ Mit KlikKS werde das Ehrenamt neu belebt, haupt- und ehrenamtlichen Klimaschutz verbunden und „die Zukunftsfähigkeit der Kommunen sowie die regionale Wertschöpfung gestärkt“.

Bis es losgehen kann, sollen im ersten Schritt nun „Klimaschutz-Gemeinden“ gefunden werden – also Kommunen, die gerne an dem Projekt teilnehmen möchten. „Wenn wir die am Start haben, wollen wir mit ihnen gemeinsam die Klimaschutzpaten finden“, erklärt Kunz. Aber auch der umgekehrte Weg sei möglich, betont der zweite Regionalmanager Olaf Gruppe: Interessierte Bürger, die gerne Klimaschutzpaten in ihrer Kommune werden möchten, können sich ebenfalls an die Arge Solar wenden. Entsprechend geschult, sollen die Ehrenamtlichen dann ein „Scharnier“ bilden zwischen der jeweiligen Gemeinde und den Bürgern. Um zum Klimaschutzpaten zu werden, müsse vor allem ein Interesse für das Thema gegeben sein, erklärt Kunz – und Zeit. Denn idealerweise sollen die Paten ihre Kommunen über einen längeren Zeitraum begleiten.

Einige Kommunen im Saarland überlegen derzeit, Klimaschutzmanager einzustellen, die aktuell vom Bund gefördert werden. Was ist der Unterschied zu einem Klimaschutzpaten? „Das Aufgabengebiet von Klimaschutzmanagern ist in der Regel ein bisschen anders: Die erstellen Konzepte und setzen Projekte innerhalb der kommunalen Liegenschaften um“, schildert Kunz. Klimaschutzpaten dagegen sollen die Bürger vor Ort „aktivieren“ und kleinere Projekte anstoßen: Vortragsreihen beispielsweise oder Infoveranstaltungen. Aber auch Maßnahmen, bei denen Fördergelder winken, seien möglich: „Wir unterstützen da bei der Antragsstellung“, verspricht Kunz – natürlich in Abstimmung mit der Kommune und der Verwaltung.

In diesem Jahr sei die Arge Solar mit der Akquise von Kommunen und (zukünftigen) Klimaschutzpaten beschäftigt, im Frühjahr 2023 seien dann Auftakt-Veranstaltungen sowohl auf Bundesebene als auch im Saarland und den teilnehmenden Kommunen geplant. „Danach gehen wir in die Schulung vor Ort“, kündigt Kunz an. Einige Kommunen hätten bereits Interesse bekundet. Kunz hofft, dass es noch mehr werden – denn Kosten entstehen für die teilnehmenden Kommunen keine.